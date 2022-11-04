印度一名8歲男童近日遭眼鏡蛇攻擊，他為了自保也反咬2口，未料居然直接把眼鏡蛇咬死，事後家人急忙帶他到醫院注射血清，醫師發現男童並未出現中毒症狀，推測眼鏡蛇在攻擊時沒有釋放毒液，這種罕見的行為被稱作「乾咬」。

根據《新印度快報》報導，這起事件發生在傑什布爾縣（Jashpur）的偏遠村莊潘達帕德（Pandarpadh），事發當時，8歲男童迪帕克（Deepak）正在自家院子玩耍，突然竄出一條眼鏡蛇纏上他的手臂，迪帕克嚇得不斷甩手，但都擺脫不了，甚至還被眼鏡蛇咬了一口，讓他痛苦不已。

為了自救，迪帕克也試圖反擊，「我用力咬了牠2次，這一切都發生在一瞬間。」最終眼鏡蛇被迪帕克活活咬死。事後迪帕克被家人送往醫院，並立刻注射血清，觀察過後發現迪帕克沒有出現任何中毒症狀，蛇類專家塞因（Qaiser Hussain）指出，這是因為眼鏡蛇在攻擊時沒有釋放毒液，而這種行為被稱作「乾咬（dry bite）」，通常會非常疼痛，但可能只會在傷口附近出現局部症狀。

對此，記者夏爾瑪（Ramesh Sharma）表示，毒蛇「乾咬」的情況在當地非常少見，「我在傑什布爾縣從未遇過這種事件。」並補充說明，傑什布爾縣內有多達200多種蛇類，因此又被稱作「蛇的故鄉（Naglok）」。