寵物若是過世，遺體通常都送去火化或埋葬，但國外竟有人做成標本。澳洲墨爾本一名主人的黃金獵犬過世後，他竟將遺體改造成皮草地毯，放在家裡做紀念，動物標本製作師近日將成品分享至社群媒體，在網路上引發正反論戰，不少人認為很殘忍。

根據《澳洲新聞網》報導，動物標本製作師格蘭特（Maddy Grant）近日在社群媒體分享，一名主人飼養的黃金獵犬過世後，希望可以永久留住愛犬，因此將遺體愛犬交給格蘭特處理，做成皮草保存，她曝光成品影片，累積180萬觀看次數。

格蘭特經常在網路分享自己的作品，包括完整的標本剝製、頭骨保存及毛皮鞣製，而毛皮被鞣製後，就會變成皮革，皮毛也不會脫落，製作出來的成品可以保存很久，她也透露近幾年動物標本受到關注，不少飼主會將遺體交給她處理，她剝製過貓咪、天竺鼠、狐狸等動物，「很多飼主都希望留下實體紀念寵物，再次撫摸牠們的毛髮或骨頭」。

不過不少網友覺得很詭異，「我雖然很愛我的狗，但我實在無法接受牠被剝下皮」、「雖然成品很美，但我每天若看到過世愛犬的皮毛，可能會更傷心」、「這種作法讓我覺得很不尊重狗狗，應該讓牠安息吧」、「我的天，這太病態了」，但也有不少人認為，這種方式非常特別，確實能幫助飼主走出悲傷，更考慮待寵物死後做成標本。