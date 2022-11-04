英國一名68歲水電工因為兩起謀殺案和數十起戀屍癖事件被判無期徒刑，當地時間周四（3日）透過視訊出庭，承認涉嫌在2007年至2020年間，利用職務之便，闖入醫院太平間性侵101具女性屍體，消息一出引發軒然大波。

根據《紐約郵報》報導，68歲水電工富勒（David Fuller）過去曾在兩間醫院任職，1987年毆打並勒斃25歲的溫蒂（Wendy Knell）與20歲的卡洛琳（Caroline Pierce），警方苦於證據不足遲遲無法破案，最終歷經30多年才靠著新的DNA證據，於去年12月將其逮捕。

不過最讓眾人震驚的是，富勒不但殺害兩人還性侵了死者的屍體，警方前往富勒家中搜索時，更搜出一系列不雅影片，全是富勒在醫院太平間性侵女性屍體的畫面，受害者高達78人。事後富勒因殺人案被判無期徒刑，並因78起性侵女屍案被追加12年徒刑，永遠不得假釋。

然而隨著警方深入追查發現，除了此前的78起性侵女屍案，另外還有23具女性遺體慘遭富勒染指，總受害人數累計達101人，因此再度對他提起訴訟。對此，檢方表示，「富勒的行為是墮落、噁心且不人道的，他所涉及的犯案規模是法律史上前所未有的」，而在新發現的23具遺體中，仍有10人的身分無法確定，檢方強調會竭盡所能識別受害者身分，以伸張正義。