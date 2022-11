外國一名網友準備重新裝飾新家,未料撕下前屋主的壁紙後,發現牆面上有對方的「警告留言」,以抱怨的語氣提醒他需要買8卷壁紙才夠貼,讓PO主覺得有趣又好笑。

根據《鏡報》報導,外國網友「Brilliantas」在論壇《Reddit》分享,她搬進新家以後想要重新裝飾,於是撕掉前屋主在30年前貼上的壁紙,未料竟在後方發現意想不到的驚喜,只見牆壁上有一則留言,「如果你想要重貼壁紙的話,要買8卷壁紙才夠用喔!我在1997年5月12日以每卷17英鎊的價格買了6卷,結果居然不夠貼,真的要被氣死!喬恩1997年12月21日留。」

貼文一出立刻獲得熱烈迴響,累積超過6.6萬人按讚,許多網友都覺得喬恩十分有趣,忍不住調侃:「到底是誰會在耶誕節前4天才在貼壁紙?」、「難道是希望耶誕老人再幫他送來2卷?」、「是不是為了讓親朋好友來家裡過耶誕節時,覺得他的生活過得很好?」、「說不定是他女朋友逼他重貼的」。

還有不少人也分享自己曾做過類似的事情,一名網友稱他在17歲時,在地板寫上「釋放你的思想,屁股會跟上(free your mind your ass will follow)」,後來一對老夫婦買下房子,不得不去買一塊地毯來遮擋字跡;還有一名網友表示,爸爸在家中走廊的牆壁上寫下「這面牆要在耶誕節前弄好」,媽媽則在下方吐槽「你說的是哪年的耶誕節?」讓大家看了都忍不住大笑。