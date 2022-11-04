外國一名網友準備重新裝飾新家，未料撕下前屋主的壁紙後，發現牆面上有對方的「警告留言」，以抱怨的語氣提醒他需要買8卷壁紙才夠貼，讓PO主覺得有趣又好笑。

根據《鏡報》報導，外國網友「Brilliantas」在論壇《Reddit》分享，她搬進新家以後想要重新裝飾，於是撕掉前屋主在30年前貼上的壁紙，未料竟在後方發現意想不到的驚喜，只見牆壁上有一則留言，「如果你想要重貼壁紙的話，要買8卷壁紙才夠用喔！我在1997年5月12日以每卷17英鎊的價格買了6卷，結果居然不夠貼，真的要被氣死！喬恩1997年12月21日留。」

貼文一出立刻獲得熱烈迴響，累積超過6.6萬人按讚，許多網友都覺得喬恩十分有趣，忍不住調侃：「到底是誰會在耶誕節前4天才在貼壁紙？」、「難道是希望耶誕老人再幫他送來2卷？」、「是不是為了讓親朋好友來家裡過耶誕節時，覺得他的生活過得很好？」、「說不定是他女朋友逼他重貼的」。

還有不少人也分享自己曾做過類似的事情，一名網友稱他在17歲時，在地板寫上「釋放你的思想，屁股會跟上（free your mind your ass will follow）」，後來一對老夫婦買下房子，不得不去買一塊地毯來遮擋字跡；還有一名網友表示，爸爸在家中走廊的牆壁上寫下「這面牆要在耶誕節前弄好」，媽媽則在下方吐槽「你說的是哪年的耶誕節？」讓大家看了都忍不住大笑。