歷史小說《三國演義》描寫東漢末年政治混亂，其中關羽和張飛都是三國猛將，擁有以一敵百的能力，他們不只實戰經歷豐富，武器更是非常強，例如關羽使用的是青龍偃月刀，而張飛則是丈八蛇矛，不過根據史料記載，他們其實根本沒有使用過這些武器。

根據《梨視頻》報導，《三國演義》成書於明朝初年，而作者羅貫中並非考古學家，書中提到的武器與事蹟，難免與正史有些出入，歷史上關於關羽的記載，其實並未提到青龍偃月刀，三國時期還未出現類似長柄的大刀，青龍偃月刀的實戰原型「偃月刀」直到宋朝才有，明朝時大量使用，兵書經常出現，出土的實物也不少。

歷史學家普遍認為，關羽所用的武器屬於長矛類，《三國志‧關羽傳》描述關羽斬殺顏良的環節，寫到「羽望見良麾蓋，策馬剌良於萬眾之中，斬其首還。」指關羽先用長矛刺顏良，再用刀割首級，另外南朝梁時期陶弘景所撰《古今刀劍錄》記載，「蜀主劉備，以章武元年歲次辛丑採金牛山鐵鑄八劍，各長三尺六寸。」考古學家推測關羽所用的武器，應該是漢朝著名的「直刃環首刀」。

而《三國演義》記載張飛是使用「丈八蛇矛」，其矛頭金屬位置如彎曲蛇體，有著波浪曲線，矛尖像蛇舌吐信，但根據歷史學家研究，丈八蛇矛應是《三國演義》的原創兵器，正史《三國志》記載，張飛在長板坡時曾「瞋目橫矛」，可見他使用的是矛類武器，而東漢末年確實有種名為「丈八矟矛」的兵器，長約4公尺，又細又長看起來像蛇，因此又被稱作「蛇矛」，但並非小說形容的彎曲設計，認為應是後世以訛傳訛，才會出現「丈八蛇矛」的說法。