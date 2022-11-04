美國馬里蘭州（Maryland）一對夫妻近期在網路上購買一副棺材，打算用來當作萬聖節的裝飾道具，好好裝神弄鬼一番，沒想到商品開箱後驚覺棺材有使用過的痕跡，眾人全被眼前景象給嚇壞了。

根據《每日星報》報導，馬里蘭州一對夫妻近日網購了一副棺材，當他們收到商品時難掩興奮的將其打開，沒想到裡面竟然放著一張74歲婦人的死亡證書和裝有骨灰的信封，以及死者生前所配戴過的手鐲和生活照。

面對突如其來的轉折，讓他們當場嚇壞，不過後來夫妻兩人決定將這些遺物PO網，尋找死者的家屬，好讓對方能將骨灰帶回安葬。果然影片曝光後，很快就找到死者家屬。

對此，死者女兒表示，母親克魯斯（Edith Crews Meriedy）是一名社區牧師，今年年初時不幸感染新冠肺炎離世，因為當時防疫規範嚴謹，家人無法陪在她身邊送她最後一程，只能留她一人在醫院孤獨死去。至於為何母親的棺材會被輾轉販賣，女子正試著聯繫棺材店和殯儀館老闆進一步釐清中。