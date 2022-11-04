大陸河北一名老翁7個月前收編3隻兔子，本來想養胖一點再煮來吃，沒想到兔子瘋狂繁殖，如今已暴增近百隻，他將寵物飼養於院子，只見院子裡全是兔子，由於數量太多，目前已賣掉一半，而老翁媳婦將此事分享至網路，不少人直呼有趣。

根據《星視頻》報導，河北張家口一名老翁平時喜歡養動物，7個月前看到3隻被丟棄的兔子，因此撿回家飼養，打算養大一點再吃，若體型太小就送人，豈料兔子繁殖力驚人，如今已暴增到近百隻，生活在後院裡，佔據整個空地。

老翁的武姓媳婦分享家中兔子的影片，表示他們家有田地能種菜，所以兔子都是吃家裡的菜長大，沒有添加農藥，身體都非常健康，當初也沒想到兔子繁殖力如此驚人，但由於數量實在是太多，目前他們已賣出一半的兔子。此事曝光後，不少網友表示「這算天降巨富吧？」、「兔子界的亞當夏娃」。

不過醫師「急診石頭哥」提醒，兔子和其他動物一樣，若是近親繁殖，容易出現基因缺陷的問題，導致兔子生長速度變慢、生病機率提高，還可能使品種退化，嚴重還有先天性缺陷疾病，或是死胎、難產、後代畸形的情況，因此並不建議民眾讓寵物近親繁殖。