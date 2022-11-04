古代崇尚君權神授，皇帝都會自稱是「天子」，以合理化自己的統治行為，不少皇帝還會到高山上祭天，以示對於天神的尊重，但有一個神奇的現象，歷史上舉行過封禪儀式的皇帝，幾乎都是登上泰山完成的，究竟背後有什麼原因呢？

大陸五岳是大陸5大名山的總稱，分別是「東岳」山東泰安的泰山、「西岳」陝西華陰的華山、「中岳」河南登封的嵩山、「北岳」山西渾源的恆山，以及「南岳」湖南衡陽的衡山，在歷史上有過短暫的變動，南岳曾一度改指為安徽潛山的天柱山，隋代時又改回衡山。

大陸歷史地理學者葛劍雄指出，古人認為山是神靈，所以會把當地一些比較雄偉的山稱為岳或鎮山，然而最受世人崇敬的神仍然是「天」，所以不少帝王會到山上去祭祀，最主要就是因為離天比較近，也就等於比較靠近神，而五岳之中的泰山離中原最近，夏、商、周等國家的君王活動範圍都在它附近，還有傳說稱三皇五帝都會跑到泰山去祭天，稱之為「封禪」。

在這個觀念影響之下，後代的秦始皇、漢武帝、唐玄宗、宋真宗等皇帝，也都登上泰山封禪，使泰山變成五岳之中地位最高的，歷代帝王如果遇到重要的祭祀活動，也都會盡量安排在泰山。但還是有一些帝王選擇就近解決，像唐代女皇帝武則天，就在中岳嵩山舉辦封禪儀式，現代考古學家還在嵩山頂上挖出當時留下的、由金玉製成的金冊。