英國一名婦人和丈夫育有2子，結婚當時她以為找到人生幸福，最後卻以離婚收場，不過她決定讓自己「大改造」，不但改變穿衣風格、嘗試化妝，還戒掉了壞習慣，開始規律運動，如今42歲的她搖身一變成為辣媽，不但和結婚時的模樣反差極大，還在交友軟體上大受異性歡迎。

Mother, 42, who looked 'empty and drained' from her 18-year marriage unveils her stunning post-divorce transformation after joining the gym and setting up a Tinder account

via https://t.co/xJz3oVK9fD https://t.co/dmeEcimUOx — News Wagg (@fmdiscr) November 1, 2022

根據《每日郵報》報導，英國婦人艾瑪（Emma Sheppard）在22歲結婚，和丈夫育有2子，然而作為妻子的她不但生活忙碌，內心也相當不快樂，「我總是努力工作，又擔心著家裡的每個人。」最終這段婚姻在第18年走到盡頭。艾瑪坦言，剛離婚那段時間她整個人非常崩潰且自卑，感覺自己一文不值，甚至恐慌症發作。

不過有一天艾瑪突然思考，「我來自一個女強人的家庭，我是自由的，我可以改變自己的生活！」於是她真的付諸行動，第一件做的事就是把衣櫃裡的黑色長褲和平底鞋丟掉，全部換成短裙、高跟鞋和顏色鮮豔的衣服，她還第一次嘗試化妝，並把每天抽20根菸的壞習慣減少，同時戒掉垃圾食物、開始規律運動。

這些改變讓艾瑪煥然一新，結婚的時候她面色蒼老，如今42歲的她卻變成辣媽，整個人都充滿自信與光彩，「現在的我過著最好的生活，我很高興，我看起來和以前完全不同。」除此之外，艾瑪也玩起交友軟體並且大受歡迎。

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