南非開普敦近日發生一起離譜的竊盜事件，當地一間高中2019年因為黑道猖獗被迫關閉，沒想到隨即被小偷盯上並闖入偷竊，短短6個月就將學校整間剷平偷走，現場只剩下一片水泥地。

綜合外媒報導，這間被剷平的學校名為Uitzig，原本是一所知名高中，直到黑幫入侵並控制該地區後，嚇得學生們不敢出門上學，當地教育局幾經考量後決定永久關閉學校，並輔導校內百名學生到鄰近的學校就讀。

沒想到2019年學校一關閉，隔天就有小偷入侵偷竊，將學校電器設備、課桌椅、黑板、廁所、水管、窗戶等硬體設備全數搬空，就連一磚一瓦也不放過，通通敲下以每片50美分（約新台幣16元）賤賣，短短6個月就將校舍偷到只剩下一片水泥地。

該校前警衛無奈表示，學校原本有豪華的接待大廳、5棟教學樓和2間廁所，「學校關門隔天小偷就上門了，一磚一瓦地偷走學校，直到一切消失，這真的不是在開玩笑」。不過他也提到，就算如今學校除了水泥地板，已經什麼都沒了，但仍然有不少犯罪份子在該處閒晃。