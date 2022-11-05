在氣象學中，局部降雨指的是指有部分地區會下雨，但你有看過範圍這麼小的「超局部降雨」嗎？近日日本街頭出現詭異現象，一名網友走在路上突然下雨，但仔細一看就發現，這個降雨範圍竟只比一個水溝蓋再大一點，神奇的畫面讓他驚訝不已。

日本網友「@mother_water_83」在推特上分享一段神奇影片，只見當時他走在路上，突然發現附近正在「局部降雨」，然而降雨範圍卻異常的小，大約只比一個水溝蓋再大一點而已，讓人不禁懷疑是不是一旁建築物灑下來的水，但當鏡頭逐漸向上移動，就可以發現建築物離下雨的地方有點遠，雨水是從天空直接落下，詭異的情景讓推主十分困惑，驚嘆地說：「這是什麼？」

許多網友看到影片都嘖嘖稱奇，紛紛留言，「這難道就是傳說中的『超局部降雨』嗎？」、「水到底是從哪裡來的…」、「這是一場具有針對性的傾盆大雨」、「第一次看到這種超局部豪雨」、「這是上帝的惡作劇」、「真的會有這麼小範圍的雨嗎？」、「絕對是水管破裂吧？不然怎麼可能」。

今年6月在四川成都也發生類似的景象，當時天氣晴朗，且地面十分乾燥，卻有一小塊範圍的「雨勢凶猛」，讓路人全都看傻了眼。南京市江寧區氣象災害防禦中心專家指出，這種神秘的局部降雨稱作「局地性降水」，是氣象學中的通用名詞，再按照範圍大小，劃分為「層狀雲降水」和「對流性降水」，其中對流性降水的特色就是範圍小、強度大、分布不均勻，且持續時間短。