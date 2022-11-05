美國一名70歲婦女近日玩刮刮樂，刮中10萬美元（約新台幣325萬），在領獎返家途中又買了3張彩券慶祝，沒想到又幸運刮中30萬美元頭獎（約新台幣970萬），短短一周就爽中40萬美元（約新台幣1300萬），被不少網友大讚是天選之人。

綜合外媒報導，一名住在德拉瓦州（Delaware）第三大城市紐瓦克（Newark）的婦人，近日花20美元（約新台幣650元）購買2張Ultimate Cash刮刮樂，幸運刮中10萬美元頭獎，而這是她玩刮刮樂7年來最大的獲利。

一周後婦人在好友的陪同下前往樂透機構總部領獎，回程又順手買了3張Serious Money刮刮樂，沒想到備受幸運之神眷顧的她，買的其中1張彩券又中了最大獎30萬美元，讓她陷入狂喜。

婦人表示，當下刮中30萬美元大獎時，震驚得說不出話，她和友人簡直不敢相信，後來兩人又相偕回到樂透機構領取彩金。至於總計40萬美元（約新台幣1300萬）的彩金該如何運用，婦人表示，會將大部分的錢存起來當作退休基金。