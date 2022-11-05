墨西哥一對連體雙胞胎共用身體長達21年，近日姊姊交了男友，但礙於生理因素，每次姊姊和男友約會時，妹妹都必須在場，受訪時她坦言這段關係讓她感到很尷尬，每次都要盡可能地當個隱形人，但她也欣然接受姊姊的戀情，認為這是一個很好的學習機會。

綜合外媒報導，來自墨西哥的卡門和露皮塔（Carmen and Lupita Andrade）是一對連體雙胞胎姊妹，2人從胸腔到骨盆都連在一起，並共享部分肋骨、循環系統、消化系統和生殖系統，姊妹倆各有一顆心臟、一顆肺臟和2條手臂，大腿則是一人控制一邊，由卡門控制右腿、露皮塔控制左腿。

在出生當時，這對姊妹被判斷只能生存3天，且如果進行分割手術，反而會導致死亡或重症，因此只好繼續維持連體狀態，並花費多年時間進行物理治療、學習共同使用身體，並在4歲的時候邁出姊妹倆人生的第一步；如今她們共享同一個身體已經長達21年，非常熟悉與適應每天「黏在一起」的生活。

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儘管連體雙胞胎的身分有些特殊，卻沒有阻礙卡門追尋真愛，她在交友軟體上認識一名男子，並和對方交往了1年半，卡門接受採訪時透露，她和男友的關係更像是親密的友誼，她也誠實和對方表示，自己無法滿足對方的性需求，男友都欣然接受。

至於露皮塔則稱自己是一名無性戀者與浪漫主義者，談到姊姊的戀情時，她說自己非常尷尬，每次約會時她都必須在場，所以總會盡可能地「保持透明」，對於姊妹倆和姊姊男友之間複雜的關係，露皮塔表示：「這對每個人來說都是學習的過程，顯然我們必須討論哪些界線是可以的，哪些是不行的。」