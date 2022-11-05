近日一段鱷魚攻擊野牛的影片在網路上瘋傳，只見鱷魚緊緊咬住野牛的屁股，卻始終沒辦法將牠拖下水，反而是自己被奮力抵抗的野牛給拉上岸，身體一度懸空，最終鱷魚似乎不小心鬆口，讓野牛有機會可以順利逃脫。

外國網友在Instagram上分享一段影片，有一隻野牛到河邊喝水，未料竟被埋伏在水中的鱷魚突襲，從畫面中可以看到，鱷魚和野牛似乎已經歷一場激烈的打鬥，只見鱷魚緊咬著野牛的屁股，身體被半拖上岸，而野牛雖然屁股被咬傷，仍奮力掙脫，最後鱷魚不小心鬆了口，就這樣讓到嘴的食物逃跑了。

影片曝光後，許多網友都激動不已，替野牛驚險逃過死劫感到開心，「在任何情況下都千萬不要失去勇氣，也不要放棄」、「天啊！看得我屁股也覺得痛」、「鱷魚先生今天吃不到牛肉了」、「當獵物跑走的時候，我可以感覺到鱷魚的尷尬」、「看到野牛逃跑我真的太開心了！」、「謝天謝地這隻牛沒事」。

前陣子在南非有一隻要渡河的斑馬也遭到5隻鱷魚圍攻，不過牠憑藉著超強戰力，不斷用前腳猛踹鱷魚，還數度反咬回去，雖然後腿被嚴重咬傷，仍讓5隻鱷魚吃鱉，順利脫困上岸。有趣的是，在這場浴血混戰進行的過程中，一直有一隻河馬亂入，但始終沒有成為鱷魚的獵物，顯然牠們也懂得「柿子挑軟的吃」的道理，不敢輕易攻擊戰力更強的河馬。