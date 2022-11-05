古代封建社會，帝王後宮佳麗三千，不少嬪妃為了取悅皇帝搏上位，可說是費盡心機，無所不用其極，甚至不惜踐踏自己的身體健康，服用催情藥物，獨攬聖恩。

根據《搜狐網》報導，在經典的宮鬥劇《甄嬛傳》中，安陵容為了重新得到雍正的寵愛，不僅苦練冰嬉討皇上歡心，還服用具有催情作用的「息肌丸」將雍正迷得團團轉。據悉，只要將息肌丸塞到肚臍裡，就能融到體內，使人肌膚勝雪，雙眸似星，散發出迷人的香氣，不只女人聞了會醉倒，男人更是無法把持自己的慾望。

然而早在1千多年前，漢成帝的寵妃趙飛燕就曾用過息肌丸，與姊妹趙合德一起將漢成帝迷得神魂顛倒。但由於此藥物有毒，副作用極大，長期使用會使得毒素滯留在任督二脈，令女人終生無法受孕。

除了息肌丸之外，古代嬪妃也常吃大蒜，因為古人認為大蒜是強身健體的好食物。事實上，大蒜富含多種營養，不僅能防癌、增強消化系統的免疫能力，也能預防心血管疾病，並且具有殺菌功效。

第三種則是「龍涎香」，是抹香鯨覓食巨烏賊消化系統所產生之糞石，氣味上有費洛蒙之類的「精蟲味」，散發著獨特的香氣，在古今中外都常被拿來做催情使用，儘管價格高昂，但不少有錢人依舊願意重金購買。他們將龍涎香磨碎，加入熱飲中喝掉，之後口中便會散發出迷人的香味，讓人情不自禁。

過去曾有國外科學家在雄性老鼠身上注射龍涎香萃取物，並觀察其勃起次數，發現老鼠的生理反應劇烈，效果超越食用巧克力和牡蠣。