土耳其博德魯姆一間購物中心裡有許多餐廳與店家，吸引不少民眾前來逛街，豈料日前出現3隻流浪狗，偷溜進其中一間玩具店，當時牠們假裝在店外閒晃，之後分成兩組，一隻黑狗在門口把風，其餘的則趁機劫走一隻絨毛玩具狗，犯案過程全被監視器錄下。

3隻狗的盜竊過程全被監視器拍下。(YouTube/Demirören Haber Ajansı)

綜合外媒報導，博德鲁姆（Bodrum）一間購物中心的玩具店門口，日前出現3隻流浪狗在附近徘徊，隨後牠們分成兩組，一隻黑狗在門外把風，另外兩隻則跑進店裡，以迅雷不及掩耳的速度叼走架上一個玩具狗，得手後牠們馬上跑出商店，過程不到1分鐘。

店員法魯克（Faruk Can）受訪提到，看到這3隻狗叼走玩具非常驚訝，不過牠們其實早就是慣犯，多次把店內玩具當目標，在此之前阻止這3隻流浪狗犯案多達3至4次，不過先前牠們只要闖進店裡，就會被店員趕出去，因此從未順利得手，當天店員剛好都在幫忙顧客結帳，所以才讓狗狗們有機可趁。

法魯克表示，「我們一發現玩具被偷，馬上就跑出去追，但並未順利搶回玩具，而這隻被偷的絨毛玩具狗價格約300至400土耳其里拉（約新台幣517至689元），可不是小數目。」監視器畫面曝光後，不少網友表示，「狗居然還懂把風，也太可愛了吧」、「狗狗專業偷玩具」、「看來是縝密的偷竊計畫」。