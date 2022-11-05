貓熊全身毛茸茸，外型超萌受許多人喜愛。近日有網友在推特分享一段影片，只見一隻貓熊從牆邊跌落，隨後滑進一條排水溝，當下牠不是馬上爬起來，而是沿著斜坡往下滾，抵達平地時似乎意猶未盡，還想繼續玩，超萌模樣融化一票網友。

Wondering how does this species survive in the wild pic.twitter.com/QZPpgW2IPz — B&S (@____B_S____) November 4, 2022

一名網友@____B_S____在推特分享影片，一隻正在倒退嚕的貓熊，不小心從水泥牆邊摔了下來，直接跌進排水溝，當下牠並沒有馬上爬起來，而是隨著排水溝的斜坡，加上身體的力量往下翻滾，一路滾到最後，有趣的是，抵達平地後牠意猶未盡，還不斷嘗試翻跟斗。

原PO不禁困惑寫下，「不禁讓人懷疑，這種物種究竟在野外如何生存」，影片累積440萬觀看次數，不少網友表示，「天啊！太可愛了吧，牠們就像是顆大湯圓」、「貓熊又呆又懶，難怪會面臨滅絕」、「貓熊在野外時，平時個性應該都很祥和，但若遇到危險，牠們應該會像熊一樣自衛，也是相當恐怖的」。

貓熊外表雖然很可愛，但仍然具有攻擊性，而且是咀嚼力最強的肉食哺乳類物種之一，2016年四川成都大熊貓保護中心一名飼育員就曾被發狂的貓熊攻擊，他的手被咬下一小部分，腳筋、腕骨也都被咬斷，此外貓熊不是只吃竹子，大陸陝西佛坪國家級自然保護區管理局，曾目擊野生大貓熊狂啃羚牛骨頭的畫面。