出社會以後難免要學點人際相處的技巧，但若只會阿諛奉承、當「馬屁精」，可能就會成為令人厭惡的對象。唐代一名宰相非常愛拍馬屁，還藉此仕途順遂，一路當到尚書右僕射，就算被皇帝皇后捉弄，娶了年邁的奶娘也從不抱怨，甚至還滿意地拜謝皇帝。

狄仁傑是唐代武則天時期的著名宰相，為人剛正不阿，還先後向武則天舉薦了不少賢才，包含張柬之、桓彥范、敬暉、姚崇等，但再優秀的人也有看走眼的時候，大陸陝西師範大學歷史文化學院教授于賡哲指出，《舊唐書》裡明確記載，狄仁傑曾推薦竇懷貞，他是唐太宗時期大將竇德明的侄子，早年非常能幹、廉潔，還很注重個人修養。

但到了唐中宗當皇帝期間，竇懷貞才終於暴露本性，變成趨炎附勢的「馬屁精」，不斷諂媚韋皇后，他發現韋皇后的父親名叫韋玄貞後，就立刻為了避諱改名竇從一，但于賡哲解釋，在唐代並沒有必須避諱皇室姓名的規定，因此這個舉動很明顯就是為了討韋皇后歡心。

除此之外，在《資治通鑑》中還記載，竇懷貞的妻子去世後，中宗便賜婚一名新夫人，讓他高興不已、連連拜謝，隨後一名以宮扇遮擋臉部的女子走了出來，中宗命2人對坐，並叫竇懷貞賦「卻扇詩」，未料待宮扇移開後，他才得知新娘是韋皇后的年邁奶娘。

然而竇懷貞不以為恥，反而還開心接受，由於當時奶娘的丈夫被稱作「阿㸙（音同遮）」，之後竇懷貞每次上奏疏都會落款「皇后阿㸙」，大家也嘲諷地叫他「國㸙」，他仍引以為榮。但事實上，竇懷貞心裡並不滿意這樁婚事，待唐玄宗李隆基發動政變，剷除韋皇后和安樂公主的那天晚上，竇懷貞就親手把妻子殺了，最終自己也畏罪自盡，玄宗甚至還命人砍下他屍體的首級。

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