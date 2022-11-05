國外一對夫妻先前到樹林散步，發現鞋子上出現一顆「迷你西瓜」，讓他們非常好奇，丈夫就嘗試將小西瓜撿起來，發現西瓜竟動了起來，仔細查看發現，這居然是一隻「黃瓜蜘蛛」，由於牠的外型非常特殊，在網路上引發討論。

根據《The Dodo》報導，倫德（Bjørn-Gunnar Lunde）先前與妻子到樹林散步，享受大自然的美景時，他發現妻子的鞋子上出現一顆迷你西瓜，外觀呈現橢圓形、黃綠色，出於好奇便撿起來查看，豈料西瓜竟突然動了起來，倫德回憶說「我們這時才發現，牠居然是一隻蜘蛛，而且牠正在努力織網」。

而這種蜘蛛全名為「黃瓜蜘蛛」（Cucumber Spider），外型看起來像小顆蔬果，因而得名，主要分布於歐洲、北美和中亞地區，出現於5月至9月之間，由於牠們外觀呈現綠色，待在樹叢裡就形成保護作用，因此難以被發現，黃瓜蜘蛛喜歡在低處的葉子和花朵附近織網。

倫德提到，黃瓜蜘蛛喜歡在低處織網，所以才會跑到他妻子的鞋上，而他過去也曾看過類似的蜘蛛，只是並不常見，「最後蜘蛛沿著道路離開，不過牠起來真的就像一顆會走路的小西瓜，也成為我們旅途中意外插曲，這個世界真的非常奇妙」。