相較於歷史上野心勃勃、試圖干政的呂雉、蕭太后、慈禧等人，武則天是唯一被承認的女皇帝，同時改國號為「周」，史稱武周。不過即便如此，有一眾老臣仍想推翻武則天，恢復李唐江山，只是礙於武則天的鐵血統治而不敢輕舉妄動。對此，有大臣詢問唐朝國師袁天罡，誰會推翻女帝？袁天罡意味深長的說「5隻猴子」，沒想到15年後果真應驗。

根據《網易》報導，袁天罡是大唐當代著名的天相學家，上知天文下知地理，尤其精通陰陽五行，占卜算卦，他還和李淳風編寫了古代預言第一奇書《推背圖》，精準預言日後會發生的重大事情。武則天稱帝後，面對當時「女子當政為大忌」的封建社會，她施行鐵血統治，讓許多大臣不得不臣服。

心有不甘的大臣便私下詢問袁天罡，日後誰能將女帝推翻？袁天罡笑而不語，最終只留下一句意味深長的話，「15年後，5隻猴子將結束武則天的統治」，眾人聽了一頭霧水，還想追問，但袁天罡笑著說天機不可洩露。

果然到了15年後，武則天因為重病纏身臥床不起，對於朝政的掌控心有餘而力不足，大臣們早就伺機而動，其中有5位諸侯率先站出來顛覆政權，史稱「神龍政變」。這5人分別為王敬暉、桓彥範、崔玄暐、張諫之和袁恕己，而「猴」通「侯」，原來袁天罡當初說的「5隻猴子」指的就是他們5人。

政變後，武則天被迫禪讓帝位給兒子李顯，恢復李唐江山。武則天一共當了15年皇帝，最終於神龍元年11月16日（705年12月16日）崩逝於洛陽上陽宮仙居殿內，享壽81歲。