不少人認為刺青很酷，並在身上留下對自己有意義的圖樣，但如果刺青是在小孩子身上呢？日前一段影片在網路上瘋傳，美國一對夫妻竟帶才6個月大的孩子刺青，引發網友抨擊，「這難道沒有違法嗎？」事後媽媽出面解釋，稱刺青用的是無毒墨水，且在當天晚上就脫落了，並不是真正的刺青。

Parents slammed for baby son's 'cute' tattoo: 'Isn't that illegal? https://t.co/dyGI543Pln pic.twitter.com/uWmCU3KyIl — New York Post (@nypost) November 4, 2022

根據《紐約郵報》報導，來自佛羅里達州的媽媽婕達（Jayda Harris），近日在TikTok分享一段影片，只見她的丈夫抱著才6個月大的寶寶，讓他坐在自己腿上，旁邊還有一名刺青師正在寶寶的左大腿外側紋身，最後紋出一個寫有「媽媽」的愛心圖樣，而寶寶從始至終都一臉茫然，回頭看了幾眼仍搞不清楚發生什麼事情。

影片曝光之後立刻引發熱議，大多數人對於這對夫妻給嬰兒刺青感到憤怒，紛紛留言批評，「你們為什麼要給孩子紋身？到底有什麼毛病？」、「這難道沒有違法的嗎？」、「這嚇到我了，對寶寶安全嗎？」、「太可怕了！不管這是不是真的，都非常糟糕！」

由於眾多網友的指責，讓婕達不得不再拍一部澄清影片，她透露這個「寶寶刺青」是當時一家人去逛動物園時，在園內完成的，圖案則是由她的丈夫挑選，他們都有確認過，刺青師使用的是無毒的墨水，並不是真正的紋身，當天晚上圖案就脫落了，對寶寶的健康狀況沒有影響，要大家不需過度擔心。