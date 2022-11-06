印度發生一起離奇案例，一名女嬰出生後被發現腹部異常腫脹，醫師檢查驚覺，她的體內竟有多達8個寄生胎，於是急忙動手術移除，所幸手術進行順利，女嬰目前的恢復狀況良好。醫師透露，這種寄生胎非常罕見，全球僅有200例，且這也是有史以來在新生兒體內發現最多未發育胚胎的案例。

Size of embryos ranges from three centimetres to five centimetres and they were settled inside cyst in abdomen, says doctor#surgery #miracle https://t.co/5QS0XOStIp — The Telegraph (@ttindia) November 4, 2022

根據《今日印度》報導，這名女嬰於10月10日在賈坎得邦（Jharkhand）一間私立醫院出生，醫生發現她的腹部異常腫大，於是替她進行電腦斷層掃描，判定女嬰腹部可能存在腫瘤，並將她轉往位於蘭契（Ranchi）的拉尼兒童醫院（Rani Children's Hospital），以接受更好的醫療資源。

兒童醫院的醫師檢查後驚覺，女嬰腹部根本沒有腫瘤，而是存在多達8個寄生胎，因此在女嬰出生21天後，緊急替她安排手術，耗時1個半小時，順利取出所有寄生胎，術後女嬰的恢復狀況良好。

醫師認為，「寄生胎」現象是因為雙胞胎的不完全分離（Incomplete Separation of Twins）導致，但並不能確定具體是如何發生的；此外，這種病例在全球都非常罕見，只發現過200例病例，印度當地也只有10例記錄，且醫療人員指出，這是印度第一例在新生兒體內發現8個胚胎的案例，也是有史以來在新生兒體內發現最多未發育胚胎的案例。