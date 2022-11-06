大陸考古團隊在1980年代，於河南發掘出「西水坡遺址」，包含了古代多時期的文物遺存，其中最特別的就是三組由蚌殼擺塑而成的龍虎圖案，根據鑑定其歷史可追溯到約6500年前，因為是迄今為止發現最早、最逼真的龍造型，所以被譽為「中華第一龍」。

根據《頂端新聞》報導，1987年5月在河南濮陽發現一處古文化遺址，被命名為「西水坡遺址」，總面積約有5萬平方公尺，包含仰韶、龍山、東周和漢代等多時期文化遺存，經過考古團隊的不斷挖掘，先後發現了3組用蚌殼精心擺塑的龍、虎圖案，其中一組龍虎位於第45號墓墓主人兩側，還有一組則在一條灰溝內，是人騎龍與虎的圖案。

根據放射性碳定年法測定，西水坡的蚌塑龍虎圖案，距今已有6500~6300年左右的歷史，因為是迄今為止發現時代最早、最成熟逼真的龍造型，所以獲得了「中華第一龍」的美名，濮陽也因此有了「龍鄉」之稱，該遺址還入選「20世紀河南考古10項重要發現」。

河南省文物考古研究院的郝本性指出，虎是現實存在的猛獸，容易辨認，但龍是靠想像力創造出來的，只能根據彎曲的蛇身、身上的鱗片、頭上的角、舌頭細長等特徵來辨認，且它與後代的龍形大致相似，可以說是商代以後龍的直接來源，從殷墟甲骨文龍字字形和殷墟出土的龍紋石磐都能證實。

除此之外，龍虎相配也是值得重視的問題，第45號墓墓主人身旁的蚌塑龍虎的位置，分別是龍在東、虎在西，這個現象是古代流行的四神獸（青龍、白虎、朱雀、玄武）觀念的前身，在商代後期「龍虎配」更常見，且早於「龍鳳配」。