螃蟹會流血嗎？大陸一名網友近日料理螃蟹時，發現鐵盆內留有一層透明、淡藍色的不明膠質物，他擔心吃了會對身體不好，於是好奇PO上網詢問，對此有內行網友指出，這其實是「螃蟹的血」，讓大家都驚訝不已。

大陸一名網友近日買了2隻螃蟹打算做給孩子吃，他先把螃蟹刷乾淨後，靜置在鐵盆內幾個小時，未料再來處理時，發現盆底居然有一層透明膠質物，他不知道是什麼東西，又擔心吃了會有安全疑慮，於是PO到社群平台上詢問：「請問這個有毒嗎？」

有內行網友解答，這其實是「螃蟹的血」，一開始是流質的，放了一段時間就會變成膠質，並且不是完全透明的，而是帶點淡藍色，只不過拍出來不明顯；還有人分享處理螃蟹的經驗，稱螃蟹的血只要滴到料理台上就會氧化變色，在水裡摸起來有些黏糊糊的，蒸熟以後則會變成白色；更有人表示曾聽長輩說有壯陽功能。

但大部分的網友都是第一次知道螃蟹的血原來不是紅色，對此感到驚訝不已，「好傢伙！原來是藍血貴族」、「我一直以為所有動物的血都是紅色的，是我孤陋寡聞了」、「奇怪的知識又增加了」、「這真的算是冷知識中的冷知識了吧！」、「第一次知道螃蟹原來有血」、「知道這是螃蟹的血以後，突然有點抱歉了。」

事實上，大多數的軟體動物與部分的節肢動物，都是以「血青素（又稱血藍蛋白）」來傳遞氧氣，雖然功能與人類擁有的「血紅素」差不多，但構造和作用機制卻大不同，血青素含的是銅離子，與氧氣結合後會呈現藍色，不過螃蟹血液中的銅離子含量相對較低，所以看起來的顏色較淡。