俗話說狗是人類最好的朋友。不過大陸雲南省大理市月溪村一位房東，竟趁著女租客不在家時，侵入房間後性侵可愛的薩摩耶，事後還對著女租客道歉說，「不好意思，太喜歡你的狗狗了」，消息曝光引發熱議。

據《網易新聞》報導，當時男房東趁著女租客外出不在家，趁機闖進屋內性侵白色薩摩耶犬，一連下了3次毒手才罷休；直到女租客回家，發現愛犬奄奄一息不對勁，調閱寵物監視器才發現真相，氣得找上房東質問背後原因，沒想到對方對於犯罪行為只回應，「不好意思，太喜歡你的狗狗了」。

事後女租客雖然報警處理，不過警方表示，房子所有權是房東的，所以就算侵入租客房間，也不構成私闖民宅的犯罪要件，最後僅僅賠償1千元人民幣（約新台幣4千元）就了事。

白色薩摩耶犬慘遭房東性侵。（翻攝自網易新聞）

對此，許多網友紛紛回應，「就這還好意思笑話印度，和印度有啥區別？」、「這警察胡說八道，法律上算私闖民宅」、「真的非常離譜，好心疼」、「警察說的是人話？」、「再也不配笑印度了」、「八倍祖宗的臉都丟完了吧」。

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