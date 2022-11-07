藏傳佛教歷史學家的書寫角度是，他們的宗教是無可避免、註定要採信的信仰，但實際上並非如此理所當然。在赤松德贊之前，佛教只是藏人對於未來信仰的其中一個選項。西藏菁英也很清楚伊斯蘭的存在。西藏在八世紀初期曾尋求阿拉伯人支援抗敵，當時就請求派一名伊斯蘭學者，教他們關於這個新宗教的知識。他們曾送一座金身佛像到麥加，不過這座佛像不久就被融化，製成錢幣。西藏人也知道基督教、祆教、摩尼教及其先知摩尼，以及中國的道教與儒家哲學。在敵對的中國人眼中，西藏人就是蠻族，崇拜的是天地之靈與需要安撫的戰神：他們驍勇善戰，令人生畏，但其他方面並無多少可取之處。唐代所記錄的吐蕃是以遊牧民族為主，過著野蠻生活，渾身髒污，從不沐浴或洗頭。

赤松德贊有雄心壯志，又接觸過成熟的中國文化，因此準備讓吐蕃社會有更廣更深的哲學。無論他個人的宗教信仰為何（我們所知不多），佛教終歸是最明顯的選項：在宮廷裡，佛教已存在且受到認可，而從體制模式來看，佛教也是得到最完整理解的宗教。伊斯蘭與基督教太異國，道教太中國，而摩尼教在赤松德贊眼中根本是詐騙。佛教是真正國際性的。北方遊牧民族、山區以南的炎熱平地、及在吐蕃的屬國尼泊爾（藏人稱之為Balpo），都有佛教徒 。佛教的知識樞紐喀什米爾、中國國都長安，以及絲路上的城市都有佛教擁護者。吐蕃可以退縮回自己的國度，或者透過佛教走出來與世界接觸。赤松德贊選擇後者。

在赤松德贊之前，佛教的引介活動是零星鬆散的，通常由外來者推動，例如中國公主。然而一旦贊普投入其中，這一回，佛教傳播就變得有系統、有野心、有遠見。無可避免的是，外國人仍舊扮演核心角色。最優秀的老師是來自印度佛教的最高學府和僧院，以及來自中國的禪學學生。然而，佛教在宮廷裡出現仍有問題，且會引起疑慮。隸屬於巴氏宗族（Ba）的吐蕃貴族賽囊（Selnang）是招募外來學者的重要角色。他的角色在《巴協》中有所描寫，這份文獻描述佛教在西藏的確立以及桑耶寺（Samye）的興建。桑耶寺是西藏第一座大型僧院，將引導西藏接下來千餘年的故事。學者在敦煌石窟發現《巴協》早期版本的殘卷，歷史可追溯回九、十世紀。其中透露出對抗緊張局勢的過程。

(為閱讀需要，部分擷取內容有些許調整)

【內容簡介】

流亡的國王、帝國主義者、自負的探險家、考古學家、傳教士、間諜、地圖繪製者、藝術家、嬉皮以及狂熱登山者。一步一腳印詳實探究喜馬拉雅山的歷史、政經沿革，全方位書寫世界最高峰民族和冒險的重磅史詩著作。

入圍2020年達夫．庫伯獎、2021年博德曼─塔斯克山岳文學獎、亞洲藝術報年度選書。

【作者簡介】

艾德・道格拉斯Ed Douglas

是獲得獎項肯定的作家，撰寫喜馬拉雅山區的報導逾二十五年，尼共毛派的動亂及西藏的占領都出現在他的報導中。著作等身，包括丹增諾蓋的傳記。曾與喜馬拉雅登山先鋒一同攀登，也是英國山岳會刊物《高山雜誌》（Alpine Journal）編輯。現住在英國雪菲爾。