國外一處高爾夫球場近日出現讓人臉紅心跳的一幕，一名高爾夫網美分享自己追著高爾夫球車的震撼影片，把百萬網友們都晃暈，短短10秒鐘的影片，讓眾人看了臉紅心跳，暴動直呼「這波動好美」。

日前一段網紅正妹查莉絲（Grace Charis）「求上車」的影片在PTT瘋傳，Instagram粉絲人數高達74萬的她，經常在網路上分享打高爾夫球的片段。有別於大多高爾夫球手將注意力放在精進球技上面，查莉絲顯然更懂得如何善用自身優勢，掌握流量密碼，掀起輿論。

畫面中可見，身材姣好且穿著十分清涼的她，手持高爾夫球桿小碎步行走在球場草皮上，而此時駕駛高爾夫球車的人卻開始逗著她玩，直接加速行駛，查莉絲見狀隨即跟車狂奔，著急地求上車，意外讓好身材在鏡頭前展露無遺，還因為上圍晃動過大擔心露點，不得不用手壓住胸部。

短短10秒鐘的影片曝光後，吸引不少網友瘋狂回放，紛紛留言驚嘆「我就這樣看了三分鐘」、「犯規，身上藏球」、「很懂觀眾需求」、「超過兩百分」、「是我一定讓她上車」。