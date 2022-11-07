大陸浙江日前發生一起離譜事件，兩名女子使用鐵鍊將彼此的脖子鎖在一起，沒辦法分開，急得打電話向消防隊求救。經了解，兩人玩的是一種名為「姐妹生死局」的勸酒遊戲，因為不小心將鑰匙弄丟，酒醒後才知道出事了。

綜合陸媒報導，浙江省杭州市有兩名女子從附近酒吧走出來後，又進入一間餐館續攤，期間還在網路上臨時買了鐵鍊和一把鎖，並請人跑腿送到餐廳，玩起名為「姐妹生死局」的勸酒遊戲，至於鐵鍊的用處就是以防有人在遊戲過程中落跑。

兩人將鐵鍊圈在脖子上，接著又請隔壁桌的男子幫忙上鎖，大功告成後點了大量的啤酒飲用，過程中兩人一度抱著去上廁所，還將鑰匙丟進馬桶裡，但可能因為喝太醉，所以沒有太在意，事後又回到位子上開喝。服務生見狀本想拿老虎鉗幫忙將鐵鍊剪開，但兩人嚴詞拒絕，還與其他顧客發生口角，一直到酒醒之後才驚覺大事不妙，轉而向當地消防隊求救。

西湖區消防隊獲報後，緊急派消防員到場，並使用電剪將鐵鍊破壞，這才結束一場虛驚。影片中可見，兩女當下還覺得丟臉，一人用頭髮遮住臉部，另一人則趴在桌上羞於見人。消息一出網友全氣炸了，紛紛留言砲轟「真是無聊透頂」、「這種就是要罰給他怕，否則一堆跟風仔都在浪費消防資源」、「玩歸玩但也要懂得適可而止」。

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