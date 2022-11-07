美國一名男子天賦異稟，年僅20歲就打破金氏世界紀錄，能在短短1分鐘內拍手多達1140下，成為「1分鐘內拍手次數最多」的全球最速男，領先上一名紀錄保持者37下，畫面曝光後讓不少網友看了瞠目結舌。

綜合外媒報導，來自伊利諾州的20歲男子麥耶（Dalton Meyer）1分鐘內可以拍手1140下，平均每秒約拍19下，打破金氏世界紀錄。麥耶透露，小學時偶然在YouTube看見一位名叫肯特（Kent French）的男子，當時他是「世界上拍手最快的人」，受到他的啟發，自己第一次得知有紀錄1分鐘拍手次數的金氏紀錄項目，於是開始認真研究怎麼提升手速。

麥耶指出，小時候就發現自己在這方面似乎頗有天分，「這對我來說很自然，就像是渾然天成一樣，不知道為什麼，我就是知道該怎麼做。」後來他使用昔日曾以1103下成為1分鐘內拍手次數最多的紀錄保持者、來自於田納西州的男子畢曉普（Eli Bishop）發明的快速拍手方式，利用手腕及手指交錯來製造掌聲，而非以手掌拍手。

麥耶透過不斷精進，最終在今年3月12日達成1分鐘1140下的驚人成就，領先畢曉普37下，並於10月30日獲得金氏世界紀錄的認證，成為全球最會「啪啪啪」的男人。