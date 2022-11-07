Police abandon handcuffed woman in squad car parked on tracks as train approaches.



Yareni Rios-Gonzalez, 20, suffered 9 broken ribs, broken arm, broken teeth, head, back and leg injuries, as cops fled.



Paid leave for the cop. pic.twitter.com/PKYKd1QBDP — Rafael Shimunov is on Mastodon (@rafaelshimunov) September 25, 2022

美國一名20歲人妻因為行車糾紛遭到警方逮捕，並將其銬在警車上，不料警方竟粗心的將警車停在鐵軌上，導致女子被行經的火車撞飛，全身多處骨折，送醫搶救後撿回一命。然而至今仍臥床不起的她，近日卻接到檢方的起訴通知，消息一出網友忍不住調侃人妻是「地獄倒楣鬼」。

綜合外媒報導，這起事件發生在科羅拉多州，一位20歲人妻雅蕾妮（Yareni Rios-Gonzalez）9月16日晚間因為行車糾紛，遭到警方逮捕，員警先將她銬在警車後座，便前往搜查雅蕾妮的轎車，沒想到這時一列火車高速行駛而來，眼看就要撞上停在鐵軌上的警車，聽到火車鳴笛聲的員警竟然慌忙走避，導致警車被撞上後還拖行了數公尺，淪為一台廢鐵。

而被忘在警車上的雅蕾妮則當場被撞飛，經緊急送醫搶救後幸運撿回一命，但全身多處骨折、頭部嚴重挫傷。雅蕾妮的律師威爾金森（Paul Wilkinson）指出，雅蕾妮接受近2個月的救治，但仍尚未痊癒，不料近日卻收到檢方通知，要就她捲入的行車糾紛提出公訴。

對此，威爾金森表示，雅蕾妮傷勢至今仍臥床不起，但相關單位卻沒追究警方責任，檢方甚至先行對她提出告訴，反觀涉事員警在短暫停職後就恢復正常生活，讓雅蕾妮無法接受。消息一出，網友也忍不住調侃，「衰爆了」、「根本是地獄倒楣鬼」。