古代官場猶如大染缸，歷朝歷代中最難得的就是清廉正直的官員，在清朝康雍乾盛世中，有一位敢言直諫的三朝元老名為孫嘉淦，在告老還鄉時，曾因為怕被鄰里笑窮，返鄉前夕還命人買來好幾個木箱，並在裡頭放上石頭，假裝成「衣錦還鄉」的樣子，消息傳到乾隆耳裡後，乾隆被他的清廉感動，當即下令「將石頭全部換成黃金」。

根據《搜狐網》報導，孫嘉淦為了考取功名，不惜寒窗苦讀數年，終於在康熙52年考中進士，性格耿直的他不喜歡阿諛奉承，有話直說，因此在官場上並不得人緣。直到雍正上位後，孫嘉淦向他提出「親骨肉」、「停捐納」、「罷西兵」等建議，這讓雍正覺得天子威權遭到挑戰，憤而判其死刑。

不過雍正的老師朱軾得知後，隨即幫忙說情，指出孫嘉淦雖然口出狂言，但是敢於直言勸諫，算是有膽識有謀略的人。雍正深思後坦言自己也這麼認為，於是不但撤銷死刑，還將其提拔成了國子監司業。孫嘉淦升官後也不改清廉，直到雍正駕崩，登基後的乾隆對他依然十分讚賞，孫嘉淦也一路升任刑部尚書、正二品直隸總督，但即便位居要職，他的日子依舊過得清貧。

隨著時光飛逝，輔佐三代帝王的孫嘉淦眼見已經65歲，便向乾隆提出告老還鄉，但一想到自己一輩子清廉不貪污，沒有攢下多少錢，如今榮歸故里卻還是一副窮酸的樣子，擔心返鄉後被笑話，也怕給朝廷丟臉，他幾經思考後命人連夜買了十幾個厚重木箱，還在裡頭裝滿了石頭，假裝自己十分有錢。

不過由於孫嘉淦平時剛正不阿，也不懂得趨炎附勢，朝廷一直有人看他不順眼，藉著他運了十幾箱金銀財寶的事情，暗中彈劾。乾隆獲報後只好暗中派人調查，沒想到結果卻讓乾隆愧疚不已，為了表彰孫嘉淦，乾隆下令沿途官府以真金換下孫嘉淦木箱裡的石頭，算是作為他一生為官清廉的獎賞。