澳洲昆士蘭州一名屋主在自家廚房發現，櫃子上的微波爐竟被移動，此外還聽到微弱怪聲，隨即到微波爐後方查看，發現後面竟有2條蟒蛇正在交配，而且體型都不小，趕緊聯繫捕蛇組織，專家到場後，順利將蟒蛇捉進麻袋裡，隨後帶往野外放生。

綜合外媒報導，昆士蘭州陽光海岸一名屋主近日發現，自家廚房的微波爐竟被挪動，讓她驚覺不對勁，於是靠近微波爐查看，發現後面竟有2條地毯莫瑞蟒（Carpet python）交纏在一起，嚇得趕緊通報黃金海岸全天候捕蛇組織（Sunshine Coast Snake Catchers 24/7），專家麥肯齊（Stuart McKenzie）獲報後迅速趕赴現場。

地毯莫瑞蟒雖然體型大，但並沒有毒，麥肯齊沒花幾分鐘就順利抓到蛇，將牠們放進麻袋裡，麥肯齊提到，他過去也曾捕捉過交配中的蟒蛇，「一次抓2條蛇其實比較困難，突發狀況多，隨時都可能被攻擊，所幸這次出現的蟒蛇夫妻比較冷靜，才沒有增加捕捉難度」，他也在臉書粉專分享捕蛇過程，累積26萬觀看次數。

不過麥肯齊補充說，雖然蟒蛇交配季節快結束了，但屋主還是要注意，因為雌性蟒蛇仍在尋找產卵的地方，而且牠們在過去2個月內，不斷繁殖並找尋配偶，接下來牠們會變得非常餓，「蟒蛇會出去覓食，蛇類可能會潛入雞舍與鳥舍，所以要多加留意。」