世界之大無奇不有，網路上近日瘋傳一段神奇影片，只見馬路上一隻長著觸角的「螢光蛞蝓」被輕觸了幾下，隨後觸角突然炸出兩束煙火，讓人看了嘖嘖稱奇。對此，有眼尖的專業網友解答牠的真實身分，直言「台灣也能看到」。

一名日本網友近日在抖音（Tiktok）帳號「yuima____ru0」PO出一段影片，透露某天他在路上巧遇一隻神奇生物，只見牠有著螢光綠的身體，尾部兩側還長有觸角，乍看之下猶如是「綠色蛞蝓」在地上緩慢爬行，讓原PO越看越好奇，忍不住輕戳幾下。不過最讓人感到詫異的是，該隻謎樣生物突然「觸角開花」，炸出兩束既像是蒲公英又像是煙火一樣的觸手。

影片曝光後隨即掀起百萬網友熱議，不少人看了嘖嘖稱奇，「我一開始以為牠觸電欸」、「身體軟Q軟Q好像果凍」、「還真是有兩把刷子」；貼文同時釣出專業網友解答這是「銀灰蝶」的幼蟲，至於觸角中噴出的煙火狀觸手器，則是會散發出呼喚「螞蟻保鑣」進入警戒狀態的化學物質，同時起到威嚇敵人的作用。

其實銀灰蝶在台灣也有分布，被稱為「台灣銀灰蝶」，是台灣特有種，主要分布於中南部低中海拔地區，棲息在常綠闊葉林中。有趣的是，銀灰蝶幼蟲的觸手其實是長在尾部，不少人錯認是長在腦袋上；此外，幼蟲吃葉片時身體會變成綠色，吃花時體色則變得鮮豔，所以很難被發現。