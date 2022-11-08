現代不少人會飼養寵物作伴，雖然可愛的毛小孩能讓飼主感到很療癒，但有時牠們也會做出讓人哭笑不得的事情。美國一對夫妻日前將2700美金（約新台幣8.6萬）放在客廳桌上便出門，未料返家後竟發現，幾乎所有現金都被愛犬咬成碎屑，讓2人崩潰不已。

#rip ♬ original sound - Kim @kimkruk When you leave your lab alone for two hours and she manages to get to the cash on top of the table and ate about 2 grand…. Who wants her LMAO #labradorretriever

綜合外媒報導，美國女網友「@kimkruk」家中飼養了一隻拉布拉多犬柔伊（Zoey），日前某天她臨時有事要出門一趟，將丈夫剛領到的薪水放在客廳桌上，便留愛犬獨自看家，未料2個小時柔伊返家後，一開門就看到讓她崩潰的畫面，只見客廳四處都是鈔票的碎紙屑，而「凶手」還一臉無辜單純的模樣趴在沙發上，似乎搞不清楚自己犯下什麼大錯。

PO主透露，丈夫從事營造產業，所以薪水都是領現金，事發當天他結束了持續一個周末的工作，拿回家2700美金，並隨手放在客廳桌上，想說之後有空再拿到銀行存，沒想到夫妻倆才離開2個小時，家裡的拉布拉多就把鈔票咬成廢紙屑，沒有一張是完整的。

PO主立刻嚇傻，隨即崩潰落淚，在她之後回家的丈夫見到這幕也傻眼，差點氣到心臟病發，PO主表示：「這對我們來說是一筆不小的數目，所以我馬上坐到沙發上，和柔伊談談，確保牠明白這種行為不好。」所幸還有300美金的鈔票得以「倖存」，夫妻倆也沒有過多責怪柔伊，「牠是一隻狗，牠不明白自己做了什麼，我只希望我們能拿回一點錢。」