大陸上海一名釣客近日到江邊垂釣，捕獲一隻長著豬鼻子的詭異烏龜，發現牠胸腹部受傷，趕緊帶牠到派出所求助，經過檢查後，發現牠竟是保育類動物「豬鼻龜」，由於身上有受傷，因此又被送往動物救援中心治療，目前已無大礙。

根據《人民網》報導，上海一名傅姓男子近日到江邊釣魚，發現一隻烏龜漂浮在江面上，不管他怎麼趕都趕不走，擔心烏龜可能受傷了，隨即將其撈上岸，吸引附近釣客圍觀，發現牠四肢像是海龜，擁有鰭狀的腳趾，而胸腹部確實受傷還流著血。

不僅如此，詭異烏龜還擁有朝天鼻，就像豬的鼻子，圍觀民眾都覺得非常新奇，紛紛出價想購買，但傅男認為，這隻烏龜長相奇特，有可能是稀有動物，因此拒絕販售，隨即帶往附近的派出所，而員警趕緊聯繫專家來鑑定，發現這一隻怪龜是大陸二級保護動物「豬鼻龜」，重約2公斤，年齡10歲左右。

豬鼻龜屬於瀕危動物，而且還是兇猛外來物種，更是世界僅存的兩爪鱉科生物、唯一完全水棲的淡水龜類，而此次發現的豬鼻龜傷勢較重，隨即被送往動物救援中心治療。警方也提醒，民眾在野外發現受傷、落單的野生動物時，應立即報警求助，或聯繫野生動物保護單位處理，絕對不要自行救助、圈養或隨意放生。