許多人都有一夜致富的夢想，因此很羨慕樂透頭獎得主，但中獎後的生活真的和想像中一樣快樂嗎？美國一名男子曾中了2900萬美金（約新台幣9.3億）的樂透大獎，他直言雖然起初感到難以置信、非常欣喜，但開心的心情維持得非常短暫，隨後就因為許多人把它當成「ATM提款機」而困擾不已。

Iowa Powerball winner reveals what you should do right after you win the $1.2 billion jackpothttps://t.co/feMkBvOFid — FOX Business (@FoxBusiness) November 2, 2022

根據《福斯新聞》報導，美國男子舒爾茨（Timothy Schultz）過去曾在加油站打工，1999年時他買了威力球樂透，沒想到竟中了2900萬美金大獎，舒爾茨形容，中樂透的感覺就像是被閃電擊中一樣，「不管誰中獎都會感到很震驚，有種超現實的感覺。」且生活很可能因為有了這筆鉅額獎金，而產生翻天覆地的變化。

舒爾茨指出，中樂透當然是件值得欣喜的事，但這樣的快樂只會持續一下下，儘管身邊不少人為他感到開心、祝福他，但當消息走漏之後，就出現許多人找上門，把他當成「ATM提款機」要錢，這種感覺並不好受，也讓他難以再相信別人。

舒爾茨透露，錢雖然能幫助緩解經濟壓力、創造機會，並讓人感到有餘裕，「但錢不會改變你作為人的身分，如果你以前過得不快樂，你可能以後也不會快樂。」並提到歷史上有不少中獎者，在中獎幾年之後就變得不快樂，甚至遭逢離婚、破產等恐怖的經歷。另外他也說，世界上有許多有錢人過得並不開心，「金錢可以做到很多事，但不一定能解決所有問題。」

如今舒爾茨成為一名網紅，經常在YouTube頻道中採訪中獎者，他根據自身經歷建議大家，如果未來真的中獎了，要做的第一件事就是保持冷靜，並把錢放到安全的地方，之後最好尋求專家進行理財規劃，幫助別人時也要量力而為，並保持腳踏實地的精神，盡力放鬆、享受生活。