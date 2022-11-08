美國一名海洋生物學家日前在夏威夷附近海域，拍到一隻受傷的鯊魚，牠的下巴被撕開，導致牠無法閉上嘴巴，儘管傷勢非常嚴重，但牠仍靠著堅強的意志力活下去，生物學家看了直呼奇蹟，推測鯊魚可能是鉤到漁具，為了脫逃用力拉扯而受傷。

根據《新聞周刊》報導，海洋生物學家弗拉戈拉（Andriana Fragola）在抖音分享影片，指在夏威夷海域發現一隻受傷的母鯊魚，牠的傷勢相當嚴重，下巴幾乎快掉下來，「5月時我們也曾遇過下巴受傷的鯊魚，如果牠是當初發現的那一隻，活到現在可說是奇蹟，牠的傷勢似乎越來越嚴重，但牠依舊保持體力繼續生存」。

弗拉戈拉提到，目前還不確定是什麼原因造成鯊魚受傷，但她推測漁具應該是罪魁禍首，「鯊魚鉤到漁具後，為了脫逃而奮力拉扯，導致牠因此受傷」，也希望民眾可以關注海洋生態問題，因為人類的捕撈工作，除了使海洋生物數量銳減，漁具也會導致牠們受傷，鯊魚就是主要受害者之一，此外夏威夷並沒有鯊魚康復中心，所以他們也無法幫助受傷的鯊魚治療。

海洋保護組織「藍色星球社會」（Blue Planet Society）創始人霍斯頓（John Hourston）也指出，「我們發現有越來越多鯊魚鉤到商業和休閒漁具，造成牠們下頜受傷，就算能夠幸運脫逃，但是否能活下來依舊是大問題，另外還有大量鯊魚被捕殺，鯊魚物種數量究竟還剩多少無人知曉，除了鯊魚受危害外，鯨魚、海豚和海龜也常被漁具鉤傷，例如漁夫通常只是為了捕撈鮪魚，但難以保證其他海洋生物不會誤闖漁網」。