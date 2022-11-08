阿根廷近日發生一起意外事故，一名巴西男子前往阿根廷國家公園旅遊，並試圖進入一個冰穴中探險，儘管身後遊客勸阻，他仍執意前進，未料下秒就有一塊大冰磚落下，砸中男子頭部，讓在場所有人都嚇得愣在原地，等救援隊抵達現場時，男子早已死亡多時。

Turista #brasileño fallecido por un desprendimiento de hielo en una cueva cercana a #ushuaiahttps://t.co/W8vZwA8K9C



El incidente se registró esta tarde en la denominada Cueva de Jimbo del Valle de Andorra donde se prohíbe el ingreso por razones de https://t.co/q3KdZm7SP4 pic.twitter.com/d6OFHeOniv — JCAnoticias FindelMundo (@JCAnoticias) November 3, 2022

綜合外媒報導，這起事件發生在本月2日，37歲的巴西男子馬林（Dennis Cosmo Marin）和友人前往阿根廷「火地群島國家公園（Tierra del Fuego National Park）」的金博洞穴（Cueva de Jimbo）旅遊時，試圖進入當地的冰穴探險，後方遊客見狀立刻出聲警告，但馬林仍執意前進。

未料還沒進入冰穴內，就突然有一塊約50英尺（約15.24公尺）的大冰磚落下，砸中馬林的頭部，遊客們目睹突如其來的意外都嚇一大跳，全呆愣在原地，不敢輕易亂動。當地救難隊在下午5點左右接獲通報，由於冰穴所在位置必須徒步才能抵達，所以他們到現場時，馬林早已死亡多時。

目前警方已經針對該起案件進行調查，同行的6人都將接受警方訊問。報導中還指出，近年來有研究發現，冰川上方的冰磚隨時都有掉落的可能，因此從2021年開始，當局就已經對金博洞穴示警，要遊客基於安全考量，不要進入洞穴探險。