美國一名9歲女童前往遊樂園玩自由落體，當設施啟動後才驚覺工作人員竟然沒有幫她扣上安全帶，嚇得她瞬間情緒崩潰，全程緊抓扶手，事後更餘悸猶存表示「我以為我會死掉！」

綜合外媒報導，女童伊莎貝拉（Isabella Carmichael）4日和家人前往位於阿拉巴馬州的「Greater Gulf State Fair」遊樂園，她當時自告奮勇獨自搭乘名為Mega Drop的自由落體，沒想到遊樂設施啟動後，她突然驚覺工作人員沒幫她扣上安全帶，嚇得不斷尖叫，「可是沒有人注意到我的聲音，負責控制機器的人在另一邊」。

根據女童媽媽派珀（April Piper）所拍攝的影片顯示，遊樂設施啟動前，工作人員逐一檢查乘客身上的安全帶，卻偏偏漏掉9歲的伊莎貝拉，隨著設施緩慢上升，她注意到女兒的表情逐漸陷入驚恐，且全程緊抓扶手，她才意識到事情不對勁，「難以想像我的孩子竟然經歷了這麼恐怖的事情」。

對此，遊樂園負責人伍茲（Josh Woods）表示，事發當下就有工作人員發現異狀，待設施上升到安全區域後，立即進行排查，很快就發現保護裝置已解開，於是立即停止設施運行，讓所有乘客安全返回地面；事後負責這項設施的工作人員也額外進行特訓。不過派珀並不買單，直言「我們把孩子的生命交給遊樂園，他們應該要有更完善的監督」，打算循法律途徑提出訴訟。