澳洲因為豐富的生物多樣性而聞名，經常可以看見令人驚訝的神奇生物。一名女子日前去露營，當她準備上廁所、一掀開馬桶蓋時，就看見裡面已經被大量的綠樹蛙霸佔，馬桶內呈現綠油油的一片，讓她傻眼不已，忍不住將這段荒謬畫面分享到網路上，並感嘆：「這就是澳大利亞。」

根據澳洲媒體報導，居住在墨爾本的女網友金柏莉（Kimberly），近日和友人一起去露營，上廁所時一打開馬桶蓋，她就看見驚人畫面，馬桶內被密密麻麻的綠樹蛙（Green Tree Frog）佔領，從底部到馬桶壁上都有，還有一隻樹蛙爬到馬桶坐墊上，正準備「逃獄」，不過還沒有成功，金柏莉又將馬桶蓋蓋上。

事後金柏莉將這段影片分享到TikTok上，並感慨道：「這就是澳大利亞。」網友們看到以後都驚恐不已，紛紛留言，「以前是巨無霸蜘蛛，現在換青蛙大軍嗎？」、「如果是我，我一定原地去世」、「謝謝妳，我永遠都不會去澳洲了」、「我想知道要怎麼把牠們弄出來？」、「澳洲不意外」。

報導指出，影片中的綠樹蛙原產自澳洲，主要分布在西澳北部、北領地北部、南澳東北部，以及昆士蘭州、新南威爾斯州，該物種最大可以長到11公分，雖然會分泌毒素，但有學者認為牠們的毒素不至於對人類或其他動物產生影響。