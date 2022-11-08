大陸河北、內蒙古兩省交界處一個鄉鎮的居民發現，當地土堆經常冒出大量骰子等賭具，考古團隊得知後趕赴現場挖掘，發現此地是一座古城遺址，而且史料從未記載，起初以為是軍事要地，但遺址裡卻未發現兵器，經過研究後發現，這裡竟是金朝中後期的大型貿易城市。

「西土城遺址」位於絲路必經之地，是金朝的重要貿易古城。(影片來源/YouTube/江西網絡廣播電視台)

根據大陸節目《經典傳奇》報導，河北張家口市康保縣西南二號卜鄉居民發現，當地土堆經常冒出許多賭具，例如骰子及牌九等，當地文物部門得知後，組成考古團隊前往調查，發現土堆在古時是一座城牆，陸續還發現數10個墩台和4個角樓，經過研究得知，此處為南北長約1035公尺、東西寬704公尺的大型土城，命名為「西土城遺址」。

土城設有加強關隘防守的「甕城」，北邊土城牆呈圓弧形，高空俯瞰則是馬蹄形，而且翻閱史料，並未發現關於這座城的文字記載，而遺址內發現墩台與甕城，專家起初推測，此城可能是關隘，也就是軍事重地，此外還發現許多土房，除了有灶台、煙道，以及許多牌九、骰子等賭具，附近散落大量銅錢，但並未發現任何兵器。

考古人員研究銅錢發現，它們來自不同朝代，主要是宋朝的大觀通寶、金朝的正隆元寶和大定通寶，城裡還有燒製陶瓷的窯及其他各地的陶瓷，遺址剛好位於絲路必經之地，推翻軍事要地的說法，認為是商貿古城。

研究員任玉珊表示，貿易市場發展迅速，西土城離邊境很近，難免會有戰爭襲擾，古人才會在貿易城市建造墩台與甕城等防禦型建築物，另外還發現一塊陶瓷殘片，上面寫「泰和六年」，也就是公元1206年，得知該城建於金朝晚期，比對金朝的版圖地圖，推測它應該是撫州城，除了是游牧騎兵南下進攻中原的戰略要衝，還是絲路的商業重鎮。

研究員張春長提到，古城裡有許多賭具，推測當時該城應該很繁榮，商人完成交易，酒足飯飽待在旅店無聊時，就會玩起賭局消磨時間，之後參與的人越來越多，賭城的名聲越來越旺，吸引許多商人前來，除了商人會自備骰子外，店家也會販售賭具，直到公元1211年，鐵木真帶領軍隊攻打金朝，撫州城也因此滅亡。