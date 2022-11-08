富可敵國的晚清權臣和珅家財萬貫，有「天下第一貪官」的稱號，被抄家時財產竟然抵得上國庫好幾年的收入，不過他此前之所以深受乾隆重用，權傾朝野，除了擅長逢迎拍馬，本身的能力也十分出眾，這點可從一次賑災中看出。

根據《搜狐網》報導，和珅初為官時，精明能幹，後來慢慢站穩腳步，成了乾隆的得力助手。有次河北旱災，農作物歉收，無數百姓陷入飢荒，流離失所，儘管乾隆派人賑災，但反而導致民怨高漲，最後不得不派和珅開糧倉。

和珅到了賑災現場後發現，來領粥的災民很多，但災情卻沒有得到緩解，反而變得更嚴重，後來他突發奇想，隔天賑災時故意當著百姓面前，抓起一把沙子就往粥裡扔，此舉一出隨即引發軒然大波，百官們對他罵聲一片，但出乎意料的是，災民們非但沒有生氣，反而拍手叫好。

原來是賑災的隊伍中，有不少富人隱藏其中，趁著國家發放救濟糧食刻意來分一杯羹，導致真正的災民吃不飽，或是根本沒有因此受惠。而和珅就是看準了這點，故意將沙子扔進粥裡，如此一來那些假災民看到自然會敗興而歸，藉此辨別出真正的災民，達到精準救災又不浪費資源的奇效。乾隆得知後，也沒有因為他扔沙加以責備，反而龍心大悅，還幫和珅加官晉爵。