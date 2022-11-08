販售食物的店家最應注重衛生問題，店內若出現蟑螂或老鼠，消費者恐怕都難以接受。大陸一名網友近日發現，浙江杭州一間糕點麵包店的櫥窗夾縫中，竟出現一隻大老鼠，牠似乎也受到驚訝，不斷四處亂竄，畫面曝光後，讓不少網友看傻眼。

綜合陸媒報導，有民眾近日經過杭州一間糕點麵包店時，發現麵包展示櫥窗夾縫間，竟有一隻老鼠在亂竄，牠看起來非常緊張，趴在透明玻璃上，似乎在找尋出口，現場吸引不少顧客圍觀，只見老鼠與糕點中間只隔一道玻璃，衛生狀況遭質疑。

該店邵姓負責人提到，老鼠約在晚上6點出現，牠並未鑽進櫥窗內，商店展示櫥窗分為兩層，而老鼠位於內外櫥窗的夾縫，內部的展示櫥窗使用鋁合板封住，由於外部櫥窗的木板出現約2公分的破損，導致老鼠從這個縫隙鑽了進來。

邵姓負責人也表示，目前已要求店舖停業，市場監管局也有到店裡查看，確認老鼠無法進入內部櫥窗和店內，而且當天的產品已全數銷毀，櫥窗翻新並將縫隙封死，未來不會再發生老鼠跑進櫥窗的狀況。影片曝光後，不少網友表示「老鼠也在瑟瑟發抖」、「米奇看起來有點可愛」、「老鼠很崩潰，牠看得到吃不到」。