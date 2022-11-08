英格蘭威姆斯洛一名婦人2012年時，時常突然認不得自己，當時她已經51歲，還是一名學校教師，但她卻一直以為自己是少女，而且還出現說話障礙，眼神也變得很無神，家人趕緊帶她到醫院檢查，發現她患有病毒性腦炎，導致她出現長期記憶喪失的狀況。

根據《曼徹斯特晚報》報導，現年61歲的艾莉森（Alison Winterburn）2012年一天照鏡子時，卻突然不認得自己，以為自己是年僅10幾歲的少女，還活在1970年代，因此每次她都會被鏡中倒影嚇到，甚至認為房間裡有另外一名女性，而鏡中倒影是對方的模樣。

當時艾莉森的丈夫發現不對勁，趕緊帶妻子到醫院做檢查，醫師推斷，她是患有病毒性腦炎（viral encephalitis），是一種由病毒引起的大腦炎症，腦袋受損導致她有記憶喪失的狀況，時常以為自己生活在1970年代，儘管目前已使用藥物控制，但記憶力受損嚴重，就算出院10個月後，依舊無法開車，因為她常會迷路而感到焦慮。

艾莉森原本是一名心理學教師，但因病情而暫時離開工作崗位，她回憶說「我在曼徹斯特皇家醫院住了3周，但腦損傷導致我出現短期和長期記憶喪失狀況，我時常以為現在還是1970年代，而且這種混亂感會持續好幾周，在家人的幫助下，我才漸漸知道自己已婚，而且還有2個孩子，我每次都在重新認識自己」。

艾莉森崩潰的說，「我時常搞不清楚自己在哪，就算在家裡也是如此，我就像困在1970年代」，她也將自己的案例寫下來作為研究，為了讓自己早日康復，她還返回校園教書，但艾莉森依舊常常迷路，而且失去獨立能力，最終只能提早退休，有一段時間她甚至禁止丈夫買報紙，因為她常會被現今的高物價嚇到，她就像穿梭在1970年代與21世紀，所幸在家人的幫助下她才慢慢接受自己。