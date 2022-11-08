美國密西西比州的街頭近日出現一幕駭人景象，有民眾目擊一隻流浪狗竟然叼著人類斷臂，在馬路上逛大街，嚇得緊急報警。警方獲報後隨即展開調查，果然在一棟廢棄屋中發現一具無頭屍，目前仍在尋找斷頭下落。

綜合外媒報導，這起事件發生在密西西比州中部的傑克森市（City of Jackson），當地警方於本月5日接獲民眾報案，指稱目擊一隻流浪狗疑似叼著人類斷臂，在馬路上亂竄，且斷臂上還有燒焦的痕跡。警方隨即展開追查，並於隔日在森林中的一棟廢棄房屋中找到一具無頭屍體。

海恩茲郡（Hinds County）驗屍官沙朗（Sharon Grisham-Stewart）表示，死者是一名白人男性，但目前尚無法確認其身分。當地調查服務局局長湯普森（Abraham Thompson）則指出，目前警調單位已經分頭調查此案，並跟進所有線索，不過截至目前為止尚未找到斷頭的下落。

由於本案是傑克森市今年所發生的第117起凶殺案，消息一出導致人心惶惶，對此，當地市長盧蒙巴（Chokwe Antar Lumumba）也在記者會中表示，會積極調查並且替受害者伸張正義，也呼籲掌握相關訊息的民眾主動聯繫警方，協助偵破案件。