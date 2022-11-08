提到歷史上最殘忍的毒婦，大部分的人都會先聯想到把漢高帝劉邦寵妃戚夫人做成「人彘」的呂后，但西漢廣州王的妻子陽城昭信，在對待情敵的手法上，和呂后相比可以說是有過之而無不及，她不但在生前將人虐待致死，連對方死了之後都不放過，發明出酷刑「椽弋」虐屍，至少14名姬妾慘遭毒手。

根據《漢書‧景十三王傳》記載，廣州王劉去妻妾成群，起初他最寵愛王昭平、王地餘，還許諾要將2人封為王后，未料一次生病，他發現名叫陽城昭信的姬妾照顧周到，於是轉而寵愛昭信。某次劉去和王地餘嬉戲，王地餘的袖子中掉出一把刀，經過拷打她才說出本想和王昭平一起殺死昭信，最終劉去親手殺了王地餘，並讓昭信殺掉王昭平，且害怕事跡敗露，2人又殺了3名奴婢。

後來，劉去雖然立昭信為王后，卻又去寵愛其他姬妾，讓她的忌妒心被點燃，到劉去面前搧風點火，稱其中一名姬妾陶望卿與別人有染，2人帶著眾姬妾一起到陶望卿的住所，當眾扯開她的衣服打她，還拿燙紅的烙鐵灼燒她，陶望卿忍受不了，於是選擇輕生。

沒想到昭信還不滿意，命人將陶望卿的遺體打撈起來，並使用酷刑「椽弋」，先用木棒塞進她的下體，再割掉她的鼻子、嘴唇和舌頭，和劉去一起肢解她的遺體，並放到大鍋內，以避邪的桃灰和毒藥蒸煮。在這之後，昭信又殺掉了陶望卿的妹妹陶都和其母親，此外凡是被劉去寵愛過的姬妾，都遭到昭信的毒手，至少14人受害身亡。

原先劉去將後宮交由明貞夫人崔修成管理，昭信對此不滿，又跑去挑撥離間，奪得掌管後宮大權後，她命所有姬妾的門都得封上，如果不是為了辦酒會而召集她們，所有人都不得踏出房門一步，也見不到劉去本人，只有昭信和她哥哥的女兒能夠見到劉去。

劉去和昭信2人每天都帶著十多名奴婢飲酒作樂，直到某天他們的惡行終於被揭發，大臣建議皇帝處死這對殘暴無道的諸侯王及王后，但皇帝不忍執法於王，因此只剝奪劉去的王位，並讓他們移居別處，然而在去的路上，劉去輕生、昭信則被斬首棄市。

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