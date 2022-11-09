想看到鯨魚浮出海面覓食，可是非常難得的畫面。大陸節目近日分享在廣西北海市的空拍畫面，只見當時出現一對布氏鯨母子，鯨魚媽媽體型長達12公尺，跟幼鯨在海中捕食，隨後牠們一張口就吞光魚群，畫面讓不少網友直呼震撼。

大陸央視近日推出空拍紀錄片《航拍中國》，一台空拍機在廣西北海市附近海域，發現一對布氏鯨（Bryde's whale）母子正在捕食，幼鯨身長6公尺，體型並不小，不過在12公尺的鯨魚媽媽身邊，看起來就顯得有些嬌小，牠們先是潛入水中，將底下的魚群全趕到水面，隨後嘴一張就將牠們全吞進肚裡。

節目還介紹，布氏鯨非常聰明，甚至懂得合作捕食，讓狩獵過程更省力，有的鯨魚負責驅趕，有的則負責張嘴吃。影片曝光後，不少網友直呼震撼，「好像在看科幻片，太神奇了」、「無論什麼物種，都是媽媽帶著孩子啊」、「布氏鯨捕魚的大嘴，就像一張巨大的漁網」、「牠們看起來像一艘潛艇，緩緩浮出水面」。

根據海洋委員會海洋保育署介紹，布氏鯨的頭部比例大，約占體長的25%，而且尾鰭也較寬，腹部顏色淡，有時會呈現粉紅色，左右上顎各有一排灰色鯨鬚板片，用以取代牙齒，濾食海水中的浮游生物和其他動物，主要分布於全球熱帶至溫帶海域，因此還被稱為熱帶鬚鯨，台灣東部、澎湖、金門都有少數布氏鯨擱淺紀錄。