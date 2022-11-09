馬來西亞近日發生一起死亡車禍，21歲機車騎士與對向卡車相撞，導致他當場身亡，49歲救護車駕駛接獲通報，立刻前往現場救援，未料抵達以後卻驚覺，死者竟是自己的兒子，讓他崩潰不已。

根據《星洲日報》報導，這起車禍發生在本月6日下午4點30分左右，一名21歲男騎士行經哥打峇魯瓜拉登嘉公路第38公里（Jalan Kuala Terengganu-Kota Baru KM38）時，和一台對向卡車發生碰撞，男騎士當場身亡，30歲卡車駕駛則沒有大礙。

49歲救護車駕駛塔瓦（Mohd Taqwa Ismail）當時接獲來電，要求他駕駛救護車到現場，將傷者送往醫院，沒想到當他抵達的時候，才發現倒在地上的竟是自己的21歲兒子艾曼（Muhammad Aiman），塔瓦崩潰不已，他表示這是擔任救護車駕駛的21年來，第一次前往現場救自己的家人，就必須面臨生離死別的痛苦，「只有上天知道我當時流淚和悲傷的感受。」

塔瓦透露，他和妻子共育有5名孩子，其中艾曼排行第二，個性文靜、適應力強、人緣也不錯，目前才在伊斯蘭遺產公園景觀組上班5個月，平時經常騎車往返住家和公司；事發前一天塔瓦特地煮了一條魚要給艾曼吃，對方卻說要留到隔天中午一起吃，未料這頓午餐約會他竟永遠也無法赴約。

目前警方已經介入調查，艾曼的遺體則在解剖完成後，於7日早上安葬在墓園。