小花應該是一隻邊境牧羊犬跟柴犬的結晶，顏色特殊又很大隻，看過一眼就很難忘記，所以酷愛趴趴走的牠，幾度走失都很快就被認回來，但聽姐姐提到當年彼此相遇的過程，超級有畫面，拍成電影應該會感動很多人。

十年前小花本來在姐姐家附近流浪，後來索性就每天趴在姐姐家門口，本來是爸爸跟弟弟會餵牠，有天捕狗大隊來抓狗，其他的浪浪見狀都閃得很快，只有小花還是趴在原地，捕狗大隊問奶奶：「這是你家的狗嗎？」奶奶說：「不是」，小花就這麼被抓走了。

沒想到發誓要把牠救回來的，不是爸爸，也不是弟弟，而是本來只會下班在門口跟牠打招呼的姐姐，對爸爸跟弟弟來說，這趟尋狗之旅，簡直是不可能的任務，尤其是小花是隻浪浪，跟家裡也沒特別淵源。

但那時跟小花還不熟的姐姐，也不知哪來的堅持，決定請假把牠找回來。「牠看起來很乾淨，應該是貪玩走失的狗狗」、「我每天下班牠都對我搖尾巴，好像在說『辛苦了，歡迎回家！』我不忍心牠被抓走，一定要把牠找回來」。

所有可能的收容所姐姐都打去問過了，但都沒下文，乾脆一家換過一家直接到現場試著呼喚小花的名字看看，可惜也都沒回應，正當姐姐幾乎要放棄的時候，卻看到一隻狗狗突然回過神來對著她興奮的又叫又跳，鼻子都磨破了，姐姐高興地馬上帥氣的跟收容所說：「這是『我～家～』的狗，請讓我帶回家！」

爺爺一開始很嫌棄小花，卻逐漸習慣牠的陪伴，最後爺爺過世沒多久，小花也跟著走了。(圖/小花姐姐提供)

姐姐跟小花的緣分令人動容，姐姐告訴我，從此小花看她的眼神非常特別，總是含情脈脈。但一開始家裡的爺爺嫌小花是流浪狗、體味重，特別討厭牠，還撂話「有牠，就沒有我！」

也許流浪久了，小花練就一身看臉色的功夫，陪在行動不便的爺爺身邊時，總是特別放慢腳步，深怕自己太興奮會絆倒爺爺，而當爺爺想揮拐杖趕走牠時，牠就聰明的躲遠一點，經過兩年磨合，最後是爺爺根本離不開小花，就這樣一狗一爺互陪8年，在爺爺下葬那天，小花突然看不到、聽不到，病懨懨地躲起來，送醫短短三天，還沒查出病因就離世了，讓全家都超級難過。

離世溝通時，小花說：「能融化爺爺，是我這輩子最大的驕傲」、「小花知道爺爺需要我，我隨爺爺走，是來替大家陪爺爺的」、「這是小花報答姐姐的方式，是姐姐用行動，讓我感受到真正的愛！」

但為何最早是弟弟開始餵牠的，收編後小花看到弟弟時卻總是呲牙裂嘴？小花的答案則讓原本難過的姐姐破涕為笑：「他地位掉下去了！」我問這是甚麼意思？小花說：「我被抓的時候，他沒有來救我，有點小失望」、「在小花心中，他的地位就這樣咕嚕咕嚕掉下去了呀！」