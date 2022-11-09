大陸一名男子日前在山上看到一顆「洋蔥怪石」，它就像洋蔥一樣，能將一層一層的「皮」給砸開，砸下來的碎石還會反光發亮，石頭的正中心則是綠色的，讓男子感到驚奇不已。專家推測，這塊石頭應該是一塊結核化石，經過了百萬年，甚至上億年的歷史才沉積而成。

根據陸媒報導，貴州省畢節市一名男子上山遊玩，在路邊看到一塊詭異圓石，在好奇心驅使之下挖開，發現這塊石頭竟像是洋蔥一樣，能一層一層將「皮」剝下，部分剝掉的「皮」還會反光發亮，十分稀奇。男子受訪時透露，自己當時只是想要把石頭完整地挖出來，沒想到砸到最後發現它的正中心是綠色的，覺得大自然非常神奇。

貴州興義國家地質公園博物館館長王雲忠指出，從影片中推測這是一塊結核化石，屬於層層堆疊的現象，其形成約要百萬年，甚至上億年的歷史沉積，不過具體的狀況還是得到現場進行實地考察才能得知。

新聞曝光後，許多網友看到男子的行為都心痛不已，紛紛留言，「本來很值錢，現在全廢了」、「你毀掉了上億年的歷史沉積」、「別砸了啊！」、「百萬年沉積，毀於一旦」、「地球真是個神秘神奇的物體，時刻帶來驚喜，時刻給人類帶來充滿而神秘的一面」；不過也有人為男子緩頰，稱一般人在路上看見這種石頭，大多都只會覺得稀奇，而不會想到可能是珍貴文物。